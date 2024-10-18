"Мне повезло": принцесса Евгения рассказала о главном, чему ее научила королева Елизавета II

Принцесса Йоркская Евгения рассказала о женщинах в своей жизни, которые оказали на нее влияние, особенно отметив свою дорогую бабушку – покойную королеву Елизавету II.

Принцесса Евгения поделилась сердечной данью уважения женщинам, которые сформировали ее жизнь, отдав особую дань уважения королеве Елизавете II.

Принцесса Евгения и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Выступая в подкасте White Wine Question Time Кейт Торнтон, Евгения сказала:

"Она была просто одним из лучших людей в мире. Ее чувство долга, ее преданность и ее любовь к своему народу действительно проявлялись публично — как вы все видели — и это происходило в частном порядке с нами. Мы научились у нее, как что-то делать, как разговаривать с людьми, как оставаться сильными, исполнительными и добрыми. Она привила нам очень многое, и — боже, как мне повезло, что у меня есть частичка ее", - трогательно высказалась о покойной бабушке принцесса Евгения, цитирует ее слова express.co.uk.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Любила принцесса Йоркская проводить летние каникулы в Балморале – любимом шотландском поместье королевы. Ранее Евгения публично рассказывала, почему ее бабушка королева так любила это место и, чем занималась там.

Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года как раз в Балморале. Это было мирно, во сне. Недавно экс-премьер-министр Борис Джонсон рассказал из-за чего умерла королева.

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