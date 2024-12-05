Много огоньков, елок и игрушек: Джилл Байден в последний раз украсила Белый дом к Рождеству

Резиденцию президента Америки в этом году украсили очень ярко.

По традиции, первая леди Америки должна украсить Белый дом к рождественским праздникам. Поэтому ежегодно супруга президента придумывает новую тему для декорирования множества залов резиденции.

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

В этом году 73-летняя Джилл Байден делала это в последний раз, поскольку строк ее мужа на посту президента добегает конца. Нынешняя тема – "Сезон мира и света" и декор полностью соответствует ей: Джилл использовала тысячи мерцающих огней и парящих в воздухе бумажных голубей.

"Отмечая наш последний праздничный сезон здесь, в Белом доме, мы руководствуемся ценностями, которые мы считаем священными: верой, семьей, служением нашей стране, добротой к нашим соседям и силой сообщества и связи. Для нас было честью служить вашим президентом и первой леди. Мы надеемся, что нация будет благословлена ​​миром и светом праздничного сезона. Желаем вам веселого Рождества и счастливых праздников", - говорится в заявлении пары.

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Каждая комната и элемент дизайна в праздничной экспозиции Белого дома пронизаны атмосферой покоя и света праздничного сезона. Украшали их более 300 волонтеров и сотрудников резиденции.

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

Джилл Байден украсила Белый дом / Фото: Associated Press

На прошлой неделе Джилл Байден встретила официальную елку этого года, которую в Белый дом привезли с рождественской фермы Картнера в Северной Каролине.

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