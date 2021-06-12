Много шутила и разрезала торт мечом: Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7

95-летняя королева стала звездой вечера.

Королева Елизавета II в сопровождении принца Уэльского, герцогини Корнуолльской, а также герцога и герцогини Кембриджских появилась на вечернем приеме для лидеров G7, организованном премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Прием проводился в рамках проекта "Эдем" в Сент-Остелле.

Королева Елизавета II на саммите G7 / Associated Press

Королева Елизавета II на саммите G7 / Associated Press

На мероприятие монарх пришла в красивом молочном платье с цветочным рисунком, которое она сочетала с черной сумкой любимой модели от британского бренда Launer, туфлями на низком каблуке и белыми перчатками.

Королева Елизавета II на саммите G7 / Associated Press

Из украшений Ее Величество выбрала жемчужные бусы из трех ниток, а также сережки и золотую брошку в виде колосьев проса, которая состоит из 11 бриллиантов грушевидной формы и золота. Украшение было подарено королеве президентом Ботсваны Фестусом Могае во время встречи глав правительств Содружества в 2007 году.

Королева Елизавета II на саммите G7 / Associated Press

На мероприятии королева много улыбалась и шутила. Во время фотосессии с главами государств она, увидев каменные лица политиков, сказала: "Вы должны выглядеть так, будто вам это нравится?". После этой фразы все моментально начали смеяться, из-за чего снимки получились более живыми.

‘Are you supposed to look as if you are enjoying yourselves?’ - the Queen makes the leaders laugh tonight, taking centre stage pic.twitter.com/5KvwzKh6g0 — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 11, 2021

Также монарха попросили разрезать праздничный торт, но не обычным образом, а с помощью меча лорда-лейтенанта Корнуолла. Она не растерялась и отрезала практически идеальный кусок. Немного помогла ей в этой задаче герцогиня Камилла.

Королева Елизавета II на саммите G7 / Associated Press

Королева Елизавета II на саммите G7 / Associated Press

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