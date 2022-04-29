Многодетная мать и влиятельный политик: кто такая Урсула фон дер Ляйен - председатель Еврокомиссии

На протяжении многих лет она широко известна своими прогрессивными взглядами, среди которых равенство полов, борьба с изменением климата, поддержка женщин.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с начала полномасштабной войны в Украине активно поддерживает нашу страну и ее европейский курс, также она стала первым высокопоставленным европейским политиком, который с момента резни в Буче посетила места преступлений российской армии.

"Сегодня Европейский Союз и Украина уже ближе, чем когда-либо раньше. Впереди еще долгий путь. Мы должны закончить эту войну. И мы должны говорить о следующих шагах", - говорила в одном из интервью фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Личная жизнь

Урсула Гертруда родилась в 1958 году в состоятельной семье, ее отец был высокопоставленным чиновником и политиком партии Христианско-демократического союза Германии, а также премьер-министром Нижней Саксонии. Мать имела докторскую степень в университете. Урсула получила отличное образование в частной школе для детей дипломатов и чиновников ЕС, также свободно говорила помимо немецкого языка и на французском и английском.

После окончания школы поступила университет Геттингена, где изучала экономику. В 1978 году посещала занятия в Лондонской школе экономики и политических наук. В Великобританию девушка вынуждена была переехать из-за угроз "Фракции Красной армии" - леворадикальной террористической организации, со стороны которой поступали угрозы об ее похищении как дочери влиятельного политика. В Лондоне Урсула сменила имя на Роуз Ладсон и жила под защитой Скотланд-Ярда. В Германию девушка вернулась в 1979 году, но еще несколько лет жила под охраной, опасаясь нападения.

Через год после возвращения домой Урсула решила получить еще одну специализацию и поступила в Ганноверскую медицинскую школу. В 1987 году она получила медицинскую лицензию, благодаря которой работала ассистентом врача в гинекологическом отделении клиники, но на этом не останавливалась и закончила докторантуру, получив степень доктора медицины в 1991 году.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Урсула также многодетная мать, и во время учебы и работы она успевала воспитывать детей. Муж нынешнего председателя Еврокомиссии - Хайко фон дер Ляйен - аристократ, профессор медицины и генеральный директор медицинской инженерной компании. В середине 90-х годов некоторое время она жила в США, пока ее муж преподавал в Стэнфордском университете, и была домохозяйкой, заботилась о своих детях, которых на тот момент у них с мужем было пятеро. Всего у пары семеро детей: Дэвид Эхтер, Софи Шарлотта, Мария Доната, близнецы Виктория Урсула и Йоханна Гертруда, Эгмонт Ульрих и Грация Диотима.

Урсула фон дер Ляйен с мужем / Associated Press

Урсула фон дер Ляйен с мужем / Associated Press

Политика

В 90-х годах Урсула начала пробовать себя в политике. Изначально она присоединилась к партии ХДС, где стала активным участником. В начале 2000-х годов была избрана в парламент Нижней Саксонии. С 2003-го по 2005-й занимала пост министра по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. В 2005 году получила должность федерального министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи в кабинете Ангелы Меркель.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

На федеральных выборах 2009 года фон дер Ляйен избрали в Бундестаг, и после этого она занимала еще не одну значимую должность, однако ее прорыв произошел в 2013 году, после назначения министром обороны Германии. Это было историческое назначение, поскольку за всю историю страны женщина эту должность занимала впервые. В этой роли фон дер Ляйен пришлось нелегко. Она попыталась по-своему реформировать бундесвер, но у нее это не получилось. Спустя год был опубликован разгромный доклад об упадке бундесвера - нарушениях при финансировании программ закупок вооружения, падении дисциплины и упадническом состоянии боевой техники. Таким образом эта женщина буквально разделила немецкое общество на тех, кто ее любил и ненавидел.

В 2019 году Урсула фон дер Ляйен занимает должность президента Европейской комиссии и тоже становится первой женщиной на этом посту.

Скандал со стулом

На протяжении всей своей карьеры политик пыталась бороться с дискриминацией женщин и выступала за равенство полов, однако в 2021 году сама стала жертвой подобной ситуации. Во время встречи высших чиновников ЕС с президентом Турции главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не нашлось места рядом с Реджепом Эрдоганом. На встрече присутствовал также председатель Европейского совета Шарль Мишель, он занял место напротив Эрдогана, рядом с флагами ЕС и Турции, но для главы Еврокомиссии стула не поставили, поэтому она, постояв растеряно посреди зала, вынуждена была сесть на диван, который стоял в стороне от мужчин.

Скандал сразу же окрестили Sofagate ("Софагейт"). Анкара и Брюссель попытались оправдываться и возложить вину за произошедшее друг на друга, но сама фон дер Ляйен считает, что, если бы она была мужчиной в брюках и галстуке, такого бы не произошло.

Позиция по Украине

После начала войны в Украине в 2014 году позиция Урсулы фон дер Ляйен была не на пользу нашей страны. Она выступала против поставок оружия в Украину, подчеркивая, что Европе необходимо сохранять единство и вести дипломатическую политику с Россией, ведь, в отличие от Ирака, здесь возможно добиться результата за столом переговоров, а не оружия. Также она заявляла, что предоставление украинцам оружия для самозащиты может иметь непредвиденные и роковые последствия и спровоцировать Кремль.

Однако после 24 февраля, когда Россия развернула на территории Украины полномасштабную войну, начала бомбардировку наших городов, убивать невинное население, насиловать детей и женщин, риторика фон дер Ляйен резко изменилась.

"Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить все, что ей нужно для защиты, и то, с чем она может обращаться", - сказала она в интервью Bild.

Также чиновница посетила Бучу, в которой армия РФ совершила геноцид мирного населения, и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Стиль

Что касается нарядов 63-летнего политика, то они всегда скромные, лаконичные. Она носит укороченные жакеты, блузы, белые рубашки, классические брюки в основном черного цвета и юбки до колен или миди. В обуви она отдает предпочтение черным туфлям на среднем устойчивом каблуке или ботильонам.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Также у председателя Еврокомиссии практически всегда одинаковая укладка и минимум макияжа на лице.

Урсула фон дер Ляйен / Getty Images

Урсула фон дер Ляйен / Getty Images

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