Мода во время войны: как украинские дизайнеры помогают стране из-за границы

Украинские дизайнеры одежды – благотворители. В Берлине продавали одежду украинских брендов и часть выручки направили в Украину. Такую распродажу уже устраивали в Париже, тогда на нужды украинских больниц собрали более десяти тысяч евро.

Инициатор благотворительных продаж — украинская дизайнер Лилия Литковская. Она и многие другие дизайнеры одежды и аксессуаров выехали в Европу, но уже возобновляют производство в Украине и за ее пределами, чтобы сохранить рабочие места и поддержать продажами Украину.

Как продавались украинские бренды в Берлине и на что потратят деньги, рассказывает корреспондент ТСН Наталья Фибриг.

Впервые в германской столице можно увидеть столько известных украинских брендов в одном месте. Вещи из последних коллекций наши дизайнеры спасали от войны как самое дорогое.

"Я эвакуировалась с тремя котами. То есть у меня была одна большая сумка: чтобы забрать самое главное из коллекции, это даже выборка, не все. Чтобы можно было потом продавать в эвакуации и собирать деньги на благотворительность, чем мы сейчас и занимаемся. То есть в руках было три кота и моя коллекция", — рассказывает дизайнер Надя Дзяк. Она вспоминает, как увозила семью и первый месяц войны проходила в спортивном костюме. И только позже из Днепра доехал чемодан с ее одеждой. В летней коллекции много желтого и синего цвета. Доехали и самые узнаваемые платья бренда из органзы с воланами.

"Это как дети! Все эти вещи для меня. Это же наша команда наши золотые мастерицы вкладывают очень много любви в эти вещи. Когда я открыла чемодан… И теперь они с нами".

Распродажи украинских брендов уже прошли в Париже и запланированы в других городах Европы. Есть что показать.

"Не раз на улице в Европе меня останавливают и спрашивают, откуда у вас та или иная вещь, я с гордостью говорю – из Украины", — рассказывает Анна, жительница Берлина.

"В Берлине мы начинали с 5 брендов, однако собрали здесь целых двадцать! Нам очень помогали здесь все, предоставили бесплатно помещение, рейлы для одежды, все очень хотят помочь! И хотя у меня было очень много работы и организации, все удалось организовать бесплатно!", – говорит Кристина Гелльгаке, PR агент.

Эмилия с дочерью уже выбрали новые платья от украинских брендов, а еще женщина не смогла пройти мимо декоративной тарелки для своего ресторана. Там уже работают украинские беженцы, и женщина счастлива, что у нее появились способные и трудолюбивые сотрудники.

"Я сама из Англии, приехала сюда 10 лет назад с ребенком, была мамой одиночкой, не говорила на немецком. Я знаю, как тяжело обустраиваться на новом месте. Теперь у нас работает три человека из Украины и молодые люди так быстро учат язык! Все говорят по-английски и кажется наша команда уже переходит на украинский", — рассказала Оливия Райнольдс, жительница Берлина.



В Берлине к шоу-руму идут и убежавшие от войны украинки. Один аксессуар любимого бренда для них радостное и болезненное напоминание о доме о нормальной жизни до войны.

Дизайнеры Надя Дзяк, Лилия Литковская, Кристина Бобкова, Лилия Пустовит, Анна Октобер, а еще украинские производители украшений и аксессуаров надеются сохранить производство в Украине и поддержать сотрудников.

"Поддерживать наши команды потому что они все в Киеве они все с детьми и так мы можем продавать какие-то вещи и отправлять деньги в Украину", — говорит дизайнер Кристина Бобкова.

В Берлине продажи длились два дня и часть прибыли дизайнеры отдают на благотворительность и на украинскую армию. Потому что все здесь очень хотят поскорее вернуться домой.

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