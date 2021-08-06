Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Модель Эрика Пелосини извинилась перед принцессой Евгенией за то, что щеголяла топлес перед ее мужем Джеком

Модель Эрика Пелосини извинилась перед принцессой Евгенией за то, что щеголяла топлес перед ее мужем Джеком

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Associated Press

Одна из моделей, которая была на яхте вместе с мужем принцессы Евгении – Джеком Бруксбэнком, – прокомментировала неприятный инцидент, после которого репутация Джека сильно пошатнулась.

В минувшие выходные Джек Бруксбэнк прилетал на Капри с деловым визитом. Как посол бренда текилы Casamigos Бруксбэнк присутствовал на благотворительном гала-ужине UNICEF, а после был запечатлен во время отдыха на старинной яхте в компании своих друзей и моделей Марии Буччеллати, Эрики Пелосини и Рэйчел Залис. Одна из девушек – Эрика Пелосини, отдыхала на яхте без купального лифа и поставила своего друга Джека в очень неловкую ситуацию.

Прошла почти неделя, прежде чем Эрика высказалась в СМИ.

"Я сняла бикини, потому что оно намокло!". Эрика заявила, что сожалеет о случившемся и не хотела поставить мужа принцессы Евгении в такое неловкое положение. В беседе с MailOnline госпожа Пелсони сказала, что сожалеет о том, что сняла лиф от купальника во время плавания на яхте, пишет Daily Mail.

"Обычно я никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Я знаю, что это не подходит Джеку и его семье. Мне было очень жаль их, когда я увидела его фотографии в окружении трех женщин, потому что его жены на снимках не было. Это заставляло людей делать неправильные предположения и поспешные выводы, и очень обидно, что люди так думают. Мне очень жаль, если я причинила смущение принцессе Евгении и Джеку. Для меня было неприлично быть топлес", - признала модель. "Глядя на изображения, я понимаю, как они могут быть неправильно истолкованы. Я топлес, Мария обнимает его, и Рэйчел тоже очень красивая женщина, но люди ошибаются. Мы были там как друзья и коллеги по работе и прекрасно провели день под итальянским солнцем. Джек - мой очень близкий друг, и я знаю его много лет. Он также дружит с двумя другими женщинами. Меня очень огорчает, что люди могут думать не так".

Эрика Пелосини рассказала, что перед гала-приемом она решила отвезти друзей в свой любимый ресторан Lo Scoglio, который находится на материковой части Италии, на потрясающем побережье Амальфи.

"Я итальянка и хотела пригласить Джека и моих друзей в мой любимый ресторан. Я хотела, чтобы они попробовали вкусную итальянскую еду. У нас был замечательный долгий обед, и на обратном пути стало довольно жарко, поэтому мы решили остановить яхту и пойти искупаться, чтобы остыть", - говорит модель.

"Если бы я знала, что нас фотографируют, я бы не стала снимать купальник. Мы просто были группой друзей, которые наслаждались прекрасным летним днем", - сказала Эрика. А также добавила, что во время долгих выходных Джек Бруксбэнк показал ей фотографии своего новорожденного сына, а также рассказал о том, как сильно он скучал по нему и его жене. "Джек говорил о своем ребенке и показывал нам его фотографии. Он выглядел очаровательно. Он очень гордый отец. Однажды он сказал нам, что ему очень грустно быть вдали от принцессы Евгении и его сына. "Когда у тебя есть новорожденный, ты хочешь быть с ним все время, поэтому я думаю, что Джеку было довольно сложно находиться в Италии вдали от него", - подытожила Эрика.

В аэропорту Эрика увидела публикации в СМИ и рассказала о них Джеку. Но он не выразил обеспокоенность тем, что снимки могут быть неправильно истолкованы. "Мы быстро поболтали, но Джек сказал, что волноваться не о чем. Я чувствовала, что у него крепкие отношения с женой. Она знает, что ничего не происходит".

Ранее о ситуации высказалась и мать принцессы Евгении – Сара Йоркская. Она стала на защиту любимого зятя.

Читайте также: Между ними нет войны: принцесса Евгения публично поддержала инициативу Меган Маркл

Следующая публикация