Модель Эрика Пелосини извинилась перед принцессой Евгенией за то, что щеголяла топлес перед ее мужем Джеком

Одна из моделей, которая была на яхте вместе с мужем принцессы Евгении – Джеком Бруксбэнком, – прокомментировала неприятный инцидент, после которого репутация Джека сильно пошатнулась.

В минувшие выходные Джек Бруксбэнк прилетал на Капри с деловым визитом. Как посол бренда текилы Casamigos Бруксбэнк присутствовал на благотворительном гала-ужине UNICEF, а после был запечатлен во время отдыха на старинной яхте в компании своих друзей и моделей Марии Буччеллати, Эрики Пелосини и Рэйчел Залис. Одна из девушек – Эрика Пелосини, отдыхала на яхте без купального лифа и поставила своего друга Джека в очень неловкую ситуацию.

Прошла почти неделя, прежде чем Эрика высказалась в СМИ.

"Я сняла бикини, потому что оно намокло!". Эрика заявила, что сожалеет о случившемся и не хотела поставить мужа принцессы Евгении в такое неловкое положение. В беседе с MailOnline госпожа Пелсони сказала, что сожалеет о том, что сняла лиф от купальника во время плавания на яхте, пишет Daily Mail.

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"Обычно я никогда не хожу топлес, но мое бикини намокло, и я решила его снять. Я знаю, что это не подходит Джеку и его семье. Мне было очень жаль их, когда я увидела его фотографии в окружении трех женщин, потому что его жены на снимках не было. Это заставляло людей делать неправильные предположения и поспешные выводы, и очень обидно, что люди так думают. Мне очень жаль, если я причинила смущение принцессе Евгении и Джеку. Для меня было неприлично быть топлес", - признала модель. "Глядя на изображения, я понимаю, как они могут быть неправильно истолкованы. Я топлес, Мария обнимает его, и Рэйчел тоже очень красивая женщина, но люди ошибаются. Мы были там как друзья и коллеги по работе и прекрасно провели день под итальянским солнцем. Джек - мой очень близкий друг, и я знаю его много лет. Он также дружит с двумя другими женщинами. Меня очень огорчает, что люди могут думать не так".

Эрика Пелосини рассказала, что перед гала-приемом она решила отвезти друзей в свой любимый ресторан Lo Scoglio, который находится на материковой части Италии, на потрясающем побережье Амальфи.

"Я итальянка и хотела пригласить Джека и моих друзей в мой любимый ресторан. Я хотела, чтобы они попробовали вкусную итальянскую еду. У нас был замечательный долгий обед, и на обратном пути стало довольно жарко, поэтому мы решили остановить яхту и пойти искупаться, чтобы остыть", - говорит модель.

"Если бы я знала, что нас фотографируют, я бы не стала снимать купальник. Мы просто были группой друзей, которые наслаждались прекрасным летним днем", - сказала Эрика. А также добавила, что во время долгих выходных Джек Бруксбэнк показал ей фотографии своего новорожденного сына, а также рассказал о том, как сильно он скучал по нему и его жене. "Джек говорил о своем ребенке и показывал нам его фотографии. Он выглядел очаровательно. Он очень гордый отец. Однажды он сказал нам, что ему очень грустно быть вдали от принцессы Евгении и его сына. "Когда у тебя есть новорожденный, ты хочешь быть с ним все время, поэтому я думаю, что Джеку было довольно сложно находиться в Италии вдали от него", - подытожила Эрика.

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В аэропорту Эрика увидела публикации в СМИ и рассказала о них Джеку. Но он не выразил обеспокоенность тем, что снимки могут быть неправильно истолкованы. "Мы быстро поболтали, но Джек сказал, что волноваться не о чем. Я чувствовала, что у него крепкие отношения с женой. Она знает, что ничего не происходит".

Ранее о ситуации высказалась и мать принцессы Евгении – Сара Йоркская. Она стала на защиту любимого зятя.

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