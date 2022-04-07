Модели, студентки и королевы красоты: что известно о любовницах Александра Лукашенко

Рассказываем о женщинах из "гарема" белорусского диктатора.

О личной жизни Александра Лукашенко практически ничего неизвестно, кроме того, что он до сих пор женат на своей школьной любви Галине Лукашенко и имеет от этих отношений двух сыновей - Виктора и Дмитрия. Также у него есть еще один любимый ребенок - младший сын Николай, но кто мать парня никто не знает, предположительно, ребенка после рождения у матери забрали.

Самопровозглашенный президент Белоруссии открыто говорит, что с женой Галиной не живет много лет, но разводится с ней "не видит смысла". При этом он открыто заигрывает с молодыми девушками, иногда даже в их обществе появляется на публичных мероприятиях.

"Я ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. С одной стороны - сын, с другой - девчонка", - сам говорил Лукашенко, подтверждая то, что приводит с собой молоденьких любовниц.

Ирина Абельская

Ирина Абельская / TUT.by

Ирина - бывший личный врач Лукашенко. Многие предполагают, что именно эта женщина является матерью Коли Лукашенко, тем более, что парень очень похож на нее внешне. На протяжении нескольких лет она как врач сопровождала политика во многих поездках, но в 2007 году была со скандалом уволена с должности главного врача. Через несколько лет ее вернули на посаду, теперь она часто выступает на различных медицинских мероприятиях, как почетный гость, а также посещает официальные мероприятия, на которых выступает Лукашенко. Отношения с Колей и вообще факт его рождения женщина никогда не комментирует, скорее всего, ей запрещено это делать.

Ирина Дорофеева

Ирина Дорофеева / facebook.com/Ирина-Дорофеева

Белорусская певица познакомилась с Лукашенко предположительно в 2007 году. Она сопровождала президента в Сочи, ее видели в его резиденции во время "Славянского базара", но официально девушка никогда не подтверждала их отношения.

Но, тем не менее, на день рождения Дорофеева дарит Лукашенко песню, а президент в ответ публично поздравляет певицу в день ее рождения с экрана телевизора.

Светлана Королева

Светлана Королева / instagram.com/svetlana_koroleva_energy

В 2002 году 18-летней девушке из российского города Петрозаводска, тоже приписывали связь. В том году Светлана выиграла конкурс красоты "Мисс Россия" и "Мисс-Европа". В Белоруссии она приехала, как член жюри в конкурсе красоты "Мисс Беларусь". Организаторы посадили ее возле Лукашенко, а после мероприятия они много беседовали и якобы провели вечер вместе.

После мероприятия девушка должна была уехать домой поездом, но Александр уговаривал ее улететь на следующий день на самолете первым классом. "Белорусская деловая газета" тогда заявила, что девушка согласилась, но сама Светлана в одном из интервью рассказывала, что после конкурса отправилась в свой номер, а на следующий день улетала.

Марта Голубева

Марта Голубева / kino-teatr.ru

В компании Лукашенок актриса Купаловского театра стала появляться после того, как ей исполнилось 18 лет. В 2008 году в короткой юбке танцевала с президентом на праздничном концерте 3 июля - в День независимости страны.

Полина Шуба

Полина Шуба / euroradio.fm

Телеведущая тоже неоднократно была замечена в компании Лукашенко. Она сопровождала его на спортивных мероприятиях, а также на первом в Белоруссии Венском балу танцевала с Лукашенко вальс. По сути, Шуба стала первой молоденькой девушкой, которая публично появлялась в компании Лукашенко.

Особо странно в этой истории то, что Лукашенко знает девушку еще с детства. Когда даше было 12 лет, она вручала президенту цветы на одном из мероприятий.

Кристина Неверо

Кристина Неверо / instagram.com/kristinka.milashka

В 2017 Лукашенко был замечен в компании уже новой пассии - 21-летней студентки Кристины Неверо. Тоже была одной из королев красоты.

Алина Роскач

Алина Роскач / instagram.com/alina_roskach

Как бы смешно это уже не казалось, но эта девушка тоже была финалисткой конкурса красоты "Мисс Беларусь" в 2016 году. Ее видели рядом с президентом в 2018-м на праздновании "Купалья в Александрии", а также во время турнира по биатлону "Снежный снайпер".

Дарья Шманай

Дарья Шманай / euroradio.fm

Эта девушка очень часто мелькала вохле Лукашенко в 2014 году. Официально она была сотрудницей делового протокола, а также сопровождала Лукашенко на официальных приемах, спортивных и культурных мероприятиях. В одном из интервью Ксении Собчак, когда она спросила настаивала ли мать Коли на разводе лукашенко с Галиной, президент случайно подтвердил роман с Дашей.

"Нет, никогда. Никто никогда. И Даша тоже, о которой вы говорите, не начинала этот разговор", - сказал он.

Наталья Эйсмонт

Наталья Эйсмонт / zhizn-zvezd.ru

Также роман с президентом приписывали и руководителю пресс-службы Лукашенко - Наталья Эйсмонт.

Светлана Коношенко

Светлана Коношенко с Колей и Лукашенко / by.tribuna.com

После отставки Абельской, на должность главврача была назначена Светлана Коношенко. Конечно же, сразу стали ходить слухи, что она новая пассия президента. Эта женщина очень много проводила времени с Лукашенко, ездила с ним в заграничные поездки.

Мария Василевич

Мария Василевич / varjag.net

Эта белорусская красавица - еще одна королева красоты, которая попала в объятия Лукашенко. Они познакомились в 2018 году, когда Маша победила в конкурсе "Мисс Беларусь" и после этого 21-летняя девушка очень часто сопровождала политика на различных мероприятиях, после окончания университета стала ведущей на телевидении и депутатом Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Мария Василевич

Также модель неоднократно награждали высшими государственными премиями.

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