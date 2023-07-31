Модное совпадение: 60 лет тому назад Грейс Келли и Мария Каллас надели наряды в одном стиле

Модные тренды были всегда и знаменитости, как и сейчас, пытались им следовать.

Ранее мы неоднократно писали о современных звездах, которые довольно часто появляются в одинаковых образах на мероприятиях, копируют луки друг друга или просто надевают одинаковые цвета. Часто это связано с модными трендами или особенностями мероприятий, которые они посещают, но было так всегда.

Даже в далеких 60-х годах гламурные дамы могли прийти на светское мероприятие в похожих образах. Как-то такая ситуация случилась с одной из самых богатых и знаменитых женщин Монако - княгиней Грейс Келли. 1 августа 1963 года Келли и ее муж Ренье III посетили благотворительный гала-вечер, где собирали средства для беженцев.

Княгиня оделась по последней моде того времени, поскольку на ней было приталенное длинное платье и роскошная белая горжетка из меха. Волосы Грейс уложила в высокую прическу и надела бриллианты и жемчуг. В руке у женщины был небольшой гламурный клатч.

Грейс Келли и Ренье III / Фото: Associated Press

Но в подобном наряде пришла и другая гостья гала-вечера - Мария Каллас - американская певица греческого происхождения, одна из величайших оперных певиц XX века. На ней тоже было приталенное прямое платье, бриллианты и меховая накидка. В руке она тоже держала клатч.

Грейс Келли и Мария Каллас / Фото: Associated Press

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