Модный дом Dior показал свадебное платье принцессы Иман в деталях (фото)

Недавно принцесса Иордании Иман – дочь короля Абдаллы II и королевы Рании вышла замуж. Модный дом Dior, который шил ей свадебное платье, поделился новыми фотографиями этого роскошного наряда.

В Instagram бренд опубликовал снимки роскошного свадебного наряда принцессы Иман, который был сшит на заказ. И в подписи к кадрам написали:

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"Взгляните на эксклюзивную ярмарку #DiorSavoirFaire за свадебным платьем, специально созданным @MariaGraziaChiuri для принцессы Иордании, Ее Королевского Высочества принцессы Иман. Платье пропитано любимыми элементами Дома, такими как цветочные узоры на кружевном вырезе и рукавах. В сочетании с ее тонкой фатой получается поэтически очаровательный образ современной невесты. Сияющая невеста красиво воплотила неотразимо женственный силуэт для своего особенного дня".

Ранее мы подробнее рассказывали о том, какую особенную тиару на свою свадьбу надела принцесса Иман. Напомним, девушка вышла замуж 12 марта за Джамиля Термиотиса.

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