Модный конфуз: министр финансов Испании вышла к журналистам в помятом коралловом платье

Мария Хесус Монтеро любит красиво и ярко одеваться, но иногда образ может подвести вид самого наряда.

Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро выступила сегодня, 2 августа, на пресс-конференции в Мадриде.

Перед журналистами она появилась в шифоновом платье кораллового цвета, под которым было такого же цвета платье на тонких бретельках.

Мария Хесус Монтеро / Getty Images

Наряд политика был заметно помятый спереди и на рукавах. Но это не испортило хорошее впечатление от ее аутфита в целом.

Свой образ Мария дополнила кудрявой укладкой, макияжем с акцентом на красной помаде и оптическими очками в тонкой красной оправе. В ушах у нее были элегантные серьги. На лице у нее была белая маска, которую она перед выступлением сняла.

Мария Хесус Монтеро / Getty Images

Церемония присяги нового правительства Испании в 2018 году Монтеро появилась в эффектном луке: в жаккардовом платье и кардигане салатово-бирюзового цвета, расшитом на манжетах и воротнике бисером и пайетками. Наряд она сочетала с черными туфлями с открытыми носками.

Читайте также: В маске и перчатках: король Испании Филипп VI нанес визит в мадридский госпиталь

Королева Летиция и король Филипп VI с государственным визитом на Кубе (23 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку