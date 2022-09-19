Модный конфуз на похоронах: принцесса Беатрис и Брижит Макрон надели одинаковые платья

Часто случается так, что звезды шоу-бизнеса повторяют образы друг друга, но среди королевский особ или политиков такое бывает крайне редко, особенно если речь идет об официальных появлениях. Именно поэтому случай, который произошел на траурных мероприятиях по королеве Елизавете II, так необычен.

18 сентября Букингемский дворец, где проходил прием, устроенный королем Чарльзом III для глав государств и официальных зарубежных гостей, посетили Брижит и Эммануэль Макрон.

Для посещения дворца, чтобы почтить память королевы, первая леди Франции надела черное платье до колен с золотыми пуговицам и блейзер. На платье также был декор в виде ажурных вставок и накладных карманов.

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон / Фото: Associated Press

Автор наряда первой леди - французский Модный дом Louis Vuitton.

На следующий день, 19 сентября, в точно таком же платье на церемонии похорон Елизаветы II появилась внучка королевы принцесса Беатрис.

Фото: Getty Images

Несмотря на то, что платья у обеих были одинаковыми, образы с ними получились совершенно разными, ведь подобраны к ним были разные жакеты и аксессуары.

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