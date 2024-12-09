Модный тандем: принцесса Шарлотта подобрала аксессуар под образ своей мамы Кейт на рождественском концерте

Принцесса Уэльская Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта разделили нежный модный момент на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве в пятницу.

Принцесса Кейт была в этот день в своем любимом красном пальто Alexander McQueen, декорированном большим бархатным черным бантом на груди и обута в замшевые сапоги на каблуках Ralph Lauren.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Ее 9-летняя дочь Шарлотта была в бордовом пальто, которое надевала уже много раз и дополнила образ, заколов волосы черным бантом таким образом в их с Кейт дуете считывался практически family look.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Напомним, на ежегодном рождественском концерте, который называется "Вместе на Рождество" принцессу Кейт поддерживал муж принц Уильям, а также сыновья – принцы Джордж и Луи, а еще родители, брат Джеймс и сестры Пиппа.

Принцесса Уэльская Кейт на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

А вот король Чарльз и королева Камилла не прибыли на мероприятие и ранее мы писали почему.

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