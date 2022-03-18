"Мое сердце разбито": японская принцесса Айко поддержала Украину

Дочь японского императора вспомнила про Украину во время встречи с прессой.

Дочь императора Японии Нарухито - принцесса Айко – выразила свою поддержку Украине во время своей первой пресс-конференции. Она отметила, что "ее сердце разбито" из-за количества жертв среди мирных жителей. Пишет издание Japan Today.

Принцесса Айко / Getty Images

"Я чувствую, что мое сердце разбито из-за потери многих драгоценных жизней в Украине", – сказала принцесса.

Айко также добавила, что верит в то, что будет мир.

Еще дочь императора вспомнила, как она, будучи школьницей, посетила Хиросиму. Там она увидела трагические результаты атомной бомбардировки 1945 года в музее мира. После этого Айко осознала важность мира на Земле.

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