Молодая Елизавета II в окружении корги: как выглядит одна из первых статуй британской королевы

В день рождения королевы Елизаветы II – 21 апреля 2024 года – городе Окэме, в Англии, открыли статую монарху.

На бронзовой статуе королева Елизавета II изображена в образе молодой женщины в церемониальном одеянии с диадемой Георга IV на голове, поясом Ордена Подвязки на платье, а у ее ног находятся двое собак корги – ее любимой породы, которую монарх разводила всю свою жизнь.

Новый памятник королеве Елизавете II в Окэме, Англия / Фото: Getty Images

Статуя была открыта возле местной библиотеки в Окэме в Ратленде, самом маленьком графстве Англии. Городской совет Ратленда заявил, что она является "первым постоянным памятником в Англии Ее Величеству", которая умерла в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.

Новый памятник королеве Елизавете II в Окэме, Англия / Фото: Getty Images

Автором скульптуры является Хивел Бран Пратли. Как пишет People, скульптура была заказана доктором Сарой Фернесс, лордом-лейтенантом Ратленда, после смерти королевы в сентябре 2022 года. Для реализации проекта было собрано около 155 000 долларов. Церемония открытия состоялась в день рождения Елизаветы II. На ней присутствовали сотни людей, а также корги из Лиги вельш-корги.

The first posthumous statue of Queen Elizabeth II has been unveiled in #Rutland today.



A special ceremony took place earlier on what would have been the late monarch's 98th birthday. pic.twitter.com/8jRiX6YloB — Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) April 21, 2024

Напомним, ранее мы писали, что невестка королевы – Сара Йоркская – почтила ее память публично, но немного оконфузилась.

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