Молодая и озорная: Сара Йоркская на открытии выставки в Лондоне

Сара Йоркская была замужем за принцем Эндрю десять лет, и все эти годы она с удовольствием выполняла свои королевские обязанности в лице герцогини.

На этом архивном снимке, датированном 21 января 1987 года, Сара запечатлена спустя год после свадьбы с Эндрю, герцогом Йоркским. В этот день герцогиня открывала выставку "Мир рисунков и акварелей" в лондонском отеле Park Lane.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

Одета Сара в серебристый удлиненный жакет, на ее шее какая-то черная деталь, похожая на шарфик с маленькой брошью, в ушах массивные золотые серьги-клипсы с жемчужными камнями, а на запястье - золотые часы. Также у Сары красный маникюр, волосы ее уложены в объемную прическу, а в руках она держит красивый букет цветов.

Сара Йоркская / Associated Press

Спустя годы герцогиня Йоркская, хоть и утратила титул Ее Высочества после развода с Эндрю, все равно остается Сарой Йоркской и выглядит такой же жизнерадостной дамой.

Сара Йоркская и ее старшая дочь принцесса Беатрис / Associated Press

Читайте также: