Молодая и стильная: как принцессу Диану однажды тепло приветствовали в Австралии

На этом архивном снимке принцесса Диана и ее муж принц Чарльз запечатлены в этот день – 5 апреля 1983 года – во время посещения Центра парков в Аделаиде, Австралия. Тогда, как и во время всех своих турне, принцесса много разговаривала с местными жителями, приветствуя их и пожимая каждому руку.

Одета в тот день принцесса Уэльская была в светлый полосатый костюм и шляпу подобрала ему в тон. На запястье у Дианы красовался золотой браслет, а в ушах сверкали серьги с маленькими сапфирами.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Сапфировые серьги Дианы теперь принадлежат ее невестке – принцессе Уэльской Кэтрин, супруге старшего сына Чарльза и Дианы – принца Уильяма. Кстати, о коллекции любимых украшений Кейт мы рассказывали ранее.

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