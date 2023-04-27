Молодой Чарльз: редкие снимки короля, о которых все уже забыли

6 мая 2023 года состоится коронация короля Чарльза III. Старший сын покойной королевы Елизаветы II взошел на престол в день ее смерти - 8 сентября 2022 года, а теперь будет коронован вместе со своей супругой, королевой Камиллой.

Вчера мы вспоминали милые снимки Чарльза и Камиллы, которые не оставят никого равнодушными. Сегодня хотим предложить к просмотру подборку кадров из юных и зрелых лет тогда еще принца Уэльского, а нынче уже короля Чарльза.

Родился первенец королевы Елизаветы II и принца Филиппа 14 ноября 1948 года. На этом фото мальчик сидит в коляске вместе со своей сестрой - принцессой Анной, а рядом - их няня. Беркхолл, 23 июля 1951 года.

Принц Чарльз и его сестра принцесса Анна, 1951 год / Фото: Getty Images

Этот кадр был сделан в 1964 году – принцу 16 лет - время собрания Бремара, в Шотландии.

Принц Чарльз в Бремаре, Шотландия 1964 год / Фото: Getty Images

Здесь принц Уэльский в темно-синей бархатной мантии, украшенной геральдическим щитом Георгиевского креста, окруженным Подвязкой на левом плече, с темно-красным бархатным сюртуком и капюшоном во время церемонии вручения Ордена Подвязки в Виндзорском замке 17 июня 1968 года.

Принц Чарльз на церемонии вручения Ордена Подвязки, 1968 год / Фото: Getty Images

А это принц Чарльз запечатлен в своей комнате в Кембриджском университете в 1969 году.

Принц Чарльз в Кембридже, 1969 год / Фото: Getty Images

Этот снимок также был сделан возле Кембриджского университета, где учился будущий король.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принц Чарльз в своем кабинете в Букингемском дворце в Лондоне, 20 июня 1969 года. Наследник что-то раскладывает в портфеле с бумагами.

Принц Чарльз в Букингемском дворце, 1969 год / Фото: Getty Images

Тот же 1969-й, принц - студент Тринити-колледжа Кембриджского университета - гуляет по Кембриджу, 24 июня.

Принц Чарльз в Кембридже / Фото: Getty Images

Принц Чарльз и певица Барбра Стрейзанд за чашечкой кофе в студии Warner Bros. Кадр был сделан 19 марта 1974 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Принц Чарльз и Барбра Стрейзанд, 1974 год / Фото: Getty Images

Принц Чарльз на территории замка Балморал в день своего 30-летия, 14 ноября 1978 года.

Принцу Чарльзу здесь 30 лет, 1978 год / Фото: Getty Images

Его Королевское Высочество принц Чарльз в Большом Виндзорском парке, около 1980 года.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

А это прогулка в Кернарфоне, Гвинед, Уэльс, 27 октября 1981 года. Чарльз и его жена, принцесса Уэльская Диана, находились тогда с первым официальным визитом в Уэльсе.

Принц Чарльз в Уэльсе, 1981 год / Фото: Getty Images

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