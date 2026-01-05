ТСН в социальных сетях

Монакская принцесса Александра наслаждается отдыхом с бойфрендом в солнечной Мексике

Принцесса Александра Ганноверская и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн выбрали Мексику для того, чтобы провести свои зимние каникулы.

Ольга Кузьменко
Принцесса Александра и Бен Сильвестр Штраутманн

Принцесса Александра и Бен Сильвестр Штраутманн / © instagram.com/alex.hanover

Пара поделилась несколькими фотографиями в социальных сетях, которые были сделаны в этой поездке.

Во время своего пребывания они посетили различные музеи в Мехико, в том числе Музей Фриды Кало, где Александра несколько раз позировала для фотографий.

(листайте фото вправо)

После пребывания в столице они отправились в Халиско, чтобы насладиться его потрясающими пейзажами и пляжами. В частности, они остановились в Коста-Карейес, эксклюзивной жемчужине мексиканского побережья Тихого океана, излюбленном месте отдыха многих знаменитостей.

Принцесса Александра и Бен Сильвестр Штраутманн / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра и Бен Сильвестр Штраутманн / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра и Бен Сильвестр Штраутманн / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра и Бен Сильвестр Штраутманн / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра показала свой завтрак / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра показала свой завтрак / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

В подборке опубликованных фото Александра показала, как нежилась на пляже в купальнике и белом прозрачном сарафане, каталась на лошади, вкусно завтракала и проводила время со своим бойфрендом.

