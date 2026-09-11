Монакская принцесса объявила о помолвке с бойфрендом и показала роскошное кольцо

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Реклама

27-летняя принцесса Александра поделилась этим знаменательным событием в социальных сетях серией красивых фотографий, демонстрируя свое ослепительное кольцо с желтым бриллиантом.

«Сюжет о свадьбе», — написала она в Instagram, сопроводив пост своим новым сверкающим украшением множеством желтых смайликов в виде сердечек.

Реклама

Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

На главной фотографии королевская особа выглядела невероятно влюбленной в своего нового жениха, демонстрируя кольцо перед камерой.

Реклама

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

На других снимках, запечатлевших этот особенный момент, принцесса элегантно положила левую руку на стол с аппетитно выглядящим завтраком, а также были опубликованы фото ее очаровательной длинношерстной таксы Элоизы.

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Бен-Сильвестр родился в Нижней Саксонии, Германия, а в детстве переехал в Монако со своей семьей. В подростковом возрасте Бен и Александра вращались в схожих социальных и академических кругах в княжестве Монако. Впервые их заметили вместе на публике в конце 2016 года, а официально они объявили о своих отношениях в 2017 году.

Принцесса Александра / © instagram.com/alex.hanover

Новости партнеров

Новости партнеров