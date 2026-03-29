Принцесса Диана / © Getty Images

Когда леди Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года, ее свекровь, королева Елизавета II, подарила ей фамильный свадебный подарок стоимостью 5,7 миллиона долларов — изумрудное колье, первоначально подаренное королеве Марии в 1911 году.

Это украшение стало любимым аксессуаром в коллекции Дианы. Через четыре года после свадьбы, в 1985 году, Чарльз и Диана посетили Австралию. Там на гала-ужине с танцами в отеле Southern Cross в Мельбурне, принцесса Уэльская появилась в зеленом атласном вечернем платье от дизайнеров Дэвида и Элизабет Эмануэль (автором ее свадебного платья) и с изумрудным ожерельем, которое надела, как повязку на голову.

Как рассказала королевский биограф Китти Келли, решение Дианы носить чокер как повязку на голову было непреднамеренным, пишет Brides. Когда принцесса Уэльская пыталась надеть его на голову, чокер застрял. Канадский дипломат Виктор Чепмен предложил Диане носить его как головной убор, на что Диана в итоге согласилась.

Однако, как сообщается, королева Елизавета II не была впечатлена таким поступком своей невестки.

«Это была вещь, которая очень нравилась королеве, но которую она, в свою очередь, решила подарить Диане на свадьбу», — рассказала королевский комментатор Дебора Аттанасио изданию Marie Claire Italia. «По словам источников, близких к королеве, увидев, что Диана с ней сделала, Ее Величество очень рассердилась».

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images

Принцесса Диана сохранила украшение в своей коллекции и носила его много раз, в том числе и в ночь своего последнего дня рождения в галерее Тейт в Лондоне.