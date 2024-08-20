Монарх дал добро: любимый замок королевы-матери Елизаветы открывает двери для посетителей

В 1952 году после смерти своего мужа, короля Георга VI , Елизавета Боуз-Лайон купила замок Мэй в Кейтнессе всего за 100 фунтов стерлингов. Она любила проводить там несколько недель в году, в основном в августе и октябре. Однако не все разделяли ее любовь к этому зданию XVI века. Например, ее младшая дочь принцесса Маргарет, называла это место ужасным и "продуваемым сквозняками мамочкиным замком". Сама принцесса любила нежится на море на своем любимом острове Мюстик.

Замок Мэй в Шотландии / Фото: Getty Images

Внук королевы-матери король Чарльз III в этом году уже посетил замок Мэй. Они с женой королевой Камиллой до сих пор используют его в качестве места летнего отдыха.

Теперь по данным Hello! гости могут насладиться эксклюзивным королевским обедом в стенах этого замка, так как Его Величество согласился открыть двери для посетителей.

королева-мать Елизавета в замке Мэй в Шотландии / Фото: Getty Images

Замок Мэй предлагает возможность частным группам численностью до 12 человек совершить экскурсию по резиденции с дегустацией шампанского. После этого гости смогут насладиться индивидуальным меню из трех блюд, которые будут поданы за обеденным столом, за которым сидел сам король. И все это под аккомпанемент живой музыки и волынщика. После чего последует дегустация джина или виски в гостиной.

Замок Мэй в Шотландии / Фото: Getty Images

Ранее с 2019 года гости могли остановиться в роскошном гостевом доме The Granary Lodge в замке Мэй. Замок и сады открыты для посещения с мая по сентябрь, со среды по воскресенье, но закрыты в последнюю неделю июля и первую неделю августа, когда там останавливаются Чарльз и Камилла. А ранее мы писали, что король Чарльз открыл двери и шотландского замка Балморал.

Королева-мать любила укрываться в этом замке от лондонской суеты. А однажды даже потребовала ввести бесполетную зону над замком в Хайленде после того, как ее разбудил пролетающий самолет.

Напомним, ранее мы показывали подробнее, как выглядит Royal Lodge – резиденция принца Эндрю, из которой король хочет выселить брата.

Читайте также:

Елизавета Боуз-Лайон - мать королевы Елизаветы II (20 фото)