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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Монарх лечится от рака: король Чарльз на публике дал редкий комментарий о своем здоровье

Король Чарльз впервые за несколько месяцев дал обновленную информацию о состоянии своего здоровья в откровенной беседе с человеком, победившим рак.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

22 июля король и королева посетили Национальный конный завод в Ньюмаркете. Там Чарльз поговорил во время прогулки с человеком, победившим рак, о чем неизвестный рассказал журналистам издания PA, цитирует журнал People.

«Я спросил его, как он себя чувствует, и он сказал, что сейчас чувствует себя намного лучше», — рассказал 54-летний Харман из соседнего города Бери-Сент-Эдмундс.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Мужчина, пришедший поприветствовать короля и королеву, рассказал монарху о состоянии своего здоровья и сказал, что король интересовался его самочувствием.

«Он спросил, как я себя чувствую, и я ответил: „У меня все хорошо, в прошлом году я полностью излечился от рака“, — рассказал королевский поклонник.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

Такой комментарий в разговоре с человеком, победившим рак, стал редким откровением монарха о собственном здоровье. Король Чарльз сохранил плотный график королевских обязанностей, поскольку его лечение от неизвестной формы рака, о которой было объявлено в 2024 году, продолжается и в этом году, но он нечасто говорит о своих личных чувствах.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

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