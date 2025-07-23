- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Монарх лечится от рака: король Чарльз на публике дал редкий комментарий о своем здоровье
Король Чарльз впервые за несколько месяцев дал обновленную информацию о состоянии своего здоровья в откровенной беседе с человеком, победившим рак.
22 июля король и королева посетили Национальный конный завод в Ньюмаркете. Там Чарльз поговорил во время прогулки с человеком, победившим рак, о чем неизвестный рассказал журналистам издания PA, цитирует журнал People.
«Я спросил его, как он себя чувствует, и он сказал, что сейчас чувствует себя намного лучше», — рассказал 54-летний Харман из соседнего города Бери-Сент-Эдмундс.
Мужчина, пришедший поприветствовать короля и королеву, рассказал монарху о состоянии своего здоровья и сказал, что король интересовался его самочувствием.
«Он спросил, как я себя чувствую, и я ответил: „У меня все хорошо, в прошлом году я полностью излечился от рака“, — рассказал королевский поклонник.
Такой комментарий в разговоре с человеком, победившим рак, стал редким откровением монарха о собственном здоровье. Король Чарльз сохранил плотный график королевских обязанностей, поскольку его лечение от неизвестной формы рака, о которой было объявлено в 2024 году, продолжается и в этом году, но он нечасто говорит о своих личных чувствах.