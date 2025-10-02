Монарх любит животных: король Чарльз был запечатлен в милом видео с собакой Гэбби

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх встретился с собакой Гэбби и его хозяйкой. Ранее этим летом в штаб-квартире @kingsfdn, @dumfrieshouse, прошла ежегодная выставка собак Fun Dog Show. В честь десятилетия мероприятия учредили специальную номинацию «Собака десятилетия», в которой золотистый ретривер Гэбби был признан достойным победителем.

Король сделал сюрприз собаке и его хозяйке и лично приехал поприветствовать победителя.

«Сегодня Его Величество удивил Гэбби и ее хозяйку Пэм, поздравив их с триумфом, во время своего визита в поместье Дамфрис. Поздравляем, Гэбби! 🐾», — написали под опубликованным в королевском аккаунте видео.

Напомним, на днях монарх посетил вместе с Аурой Вудворд, директором Румынского культурного института в Лондоне, выставку, посвященную королеве Марии Румынской, в Гарнизонной часовне в Лондоне.