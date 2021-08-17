Монарх на торжественном мероприятии: ветер едва не испортил прическу королеве Соне

84-летняя норвежская королева Соня впервые за долгое время карантина посетила публичное мероприятие.

Ее величество присутствовала на открытии новой школы The New Ruselokka School в Осло, Норвегия. Жена короля Харальда V выглядела очаровательно в ярком жакете розового цвета, классических черных брюках и черных туфлях-лоферах.

Королеву Соню запечатлели, когда она выходила из автомобиля, только прибыв на мероприятие. Порыв ветра резко вздернул ее челку и едва не испортил укладку. Образ гармонично дополняли серьги-клипсы, несколько золотых браслетов и колец, в руках Соня держала перчатки, а на плече у нее висела массивная сумка.

Королева Соня / Getty Images

Уже на самой церемонии открытия школы с укладкой Ее Величества все было прекрасно. Соня улыбалась, когда разрезала ленту и стояла с ножницами в руках.

Королева Соня / Getty Images

Читайте также: Ветер испортил прическу: королева Летиция оконфузилась на официальной встрече

Королева Соня и король Харальд V в туре по Чили (5 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку