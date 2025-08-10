ТСН в социальных сетях

Общество
267
1 мин

Монарх привередлив: гастрономическое правило короля Чарльза, которое может вас удивить

Короля Чарльза, как и многих британцев, можно назвать привередливым в выборе того, что он предпочитает есть.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Однако Чарльз, как говорят, обладает способностью делать простые блюда экстравагантными, чтобы они соответствовали его вкусу.

Том Куинн в своей книге «Да, мэм» — бестселлере об истории королевских слуг — утверждал, что монарх предпочитает готовить яйца к послеобеденному чаю особым образом. Готовит он их, конечно же, не самостоятельно, это для короля делают слуги.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

«Он (король) ни разу сам не готовил яйца и кексы. Поскольку, как и многие люди, Чарльз очень щепетилен в том, как именно приготовлены его яйца, и поскольку яйца, как известно, трудно приготовить идеально, он настаивает на том, чтобы было приготовлено шесть яиц, чтобы хотя бы два получились именно такими, как он любит», — цитирует слова автора издание Daily Mail.

Эксперты подсчитали, что, если бы Чарльз каждый день наслаждался яйцами и кексами, королевской кухне пришлось бы расходовать в среднем 42 яйца в неделю, чтобы обеспечить короля идеальными яйцами.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, какой продукт врачи посоветовали ввести в рацион монарху на ежедневной основе, который благоприятно влияет на пищеварение и помогает при лечении рака.

