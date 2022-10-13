Монарх провел аудиенцию с премьер-министром: на столе у короля Чарльза заметили особенное фото Меган и Гарри

Их еженедельная встреча состоялась в Букингемском дворце, в Лондоне. Именно здесь до своего переезда в Виндзорский замок мама Чарльза – королева Елизавета II всегда принимала своим премьер-министров.

Лиз Трасс усовершенствовала свое мастерство реверанса и пришла на встречу к королю в изумрудном платье с круглым вырезом на шее и золотыми пуговицами на карманах. Премьер-министр была в черных колготах и туфлях-лодочках на каблуках. Ее светлые волосы были уложены в традиционную прическу, а из украшений она надела золотые серьги.

На видео, опубликованном Daily Mail видно, что Трасс сделала реверанс перед Его Величеством королем, когда зашла в комнату. Кстати, также в видео заметно, что Чарльз выставил на стол фото со свадьбы своего младшего сына Гарри и Меган Маркл.

Король Чарльз III и Лиз Трасс / Фото: Getty Images

На снимке пара изображена в окружении гостей вместе с королевой Елизаветой II, принцем Филиппом, Чарльзом, Камиллой и матерью Меган Дорией Регланд. Также на фото запечатлены принц Уильям с женой Кейт и старшими детьми Джорджем и Шарлоттой.

Также рядом стояла вторая фотография, на которой запечатлена королева с ее наследниками Чарльзом, Уильямом и Джорджем, сделанная в декабре 2019 года.

Похоже, что король Чарльз таки не просто так назначил дату коронации на 6 мая – в день рождения своего внука Арчи – сына Меган и Гарри. И это больше похоже на жест к примирению двух враждующих семей.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Что же касается премьер-министра, то она определенно овладевает королевским этикетом все лучше и лучше и даже реверанс у нее получается уже совсем другой.

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