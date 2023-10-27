Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Монарх тоже любит это: какая любимая пицца короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2547
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Монарх тоже любит это: какая любимая пицца короля Чарльза III

Король Чарльз III готовит пиццу / Фото: Getty Images

Король Чарльз III отдает предпочтение исключительно правильному питанию. Но иногда может себе позволить съесть пиццу.

Как признался однажды Чарльз, он большой поклонник классической пиццы "Маргарита", об этом он рассказал во время визита в Шотландию.

Шеф-повар Эрминио Ди Мео подарил Чарльзу пиццу в Сент-Босвелле.

"Я хотел отдать ему пиццу, поскольку она — большая часть этой страны. Ему было любопытно, он улыбнулся, и я сказал: "Это Маргарита". Кажется, принц сказал: "Это моя любимая пицца", - вспоминает шеф, пишет express.

Король Чарльз III с женой Камиллой / © Associated Press
Король Чарльз III с женой Камиллой / Фото: Associated Press

А по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, монарх, как известно, питает слабость к итальянской кухне.

Также мы рассказывали, что король, как и многие англичане, обожает пить чай. Есть у монарха и любимое угощение, которое он всегда предпочитает к чаю, - это крекеры с базиликом. Звучит аппетитно.

А еще у короля есть очень забавные причуды, о них мы тоже писали.

Читайте также:

Любимый рецепт Чарльза ІІІ – Запеченные сырные яйца

Любимый рецепт Чарльза ІІІ – Запеченные сырные яйца

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2547
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация