Монарх тоже любит это: какая любимая пицца короля Чарльза III

Король Чарльз III отдает предпочтение исключительно правильному питанию. Но иногда может себе позволить съесть пиццу.

Как признался однажды Чарльз, он большой поклонник классической пиццы "Маргарита", об этом он рассказал во время визита в Шотландию.

Шеф-повар Эрминио Ди Мео подарил Чарльзу пиццу в Сент-Босвелле.

"Я хотел отдать ему пиццу, поскольку она — большая часть этой страны. Ему было любопытно, он улыбнулся, и я сказал: "Это Маргарита". Кажется, принц сказал: "Это моя любимая пицца", - вспоминает шеф, пишет express.

Король Чарльз III с женой Камиллой / Фото: Associated Press

А по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, монарх, как известно, питает слабость к итальянской кухне.

Также мы рассказывали, что король, как и многие англичане, обожает пить чай. Есть у монарха и любимое угощение, которое он всегда предпочитает к чаю, - это крекеры с базиликом. Звучит аппетитно.

А еще у короля есть очень забавные причуды, о них мы тоже писали.

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