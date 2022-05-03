Елизавету II подвергли опасности: в королевские казармы проник злоумышленник

В королевских покоях опять не спокойно. Западные СМИ сообщают, что в прошлую среду в казармы Виндозрского замка проник злоумышленник. Мужчина провел ночь с королевскими гвардейцами, притворившись священником.

После того, как раскрылась правда о том, что он никакой не священник, было начало серьезное расследование. К счастью, в этот день, когда случилось происшествие, Ее Величество находилась в Сандрингеме, и ее безопасности ничего не угрожало.

Издание Mirror рассказывает подробности инцидента. У ворот к солдатам подошел мужчина, который притворился священником. Его пустили переночевать, пригласили поесть в офицерскую столовую, несмотря на то, что у него не было удостоверения личности.

Тревогу подняли только на следующее утро, после того как злоумышленнику подали завтрак. Полиция вывела его из помещения через 16 часов после его первого прибытия. 96-летняя королева вернулась в Виндзор через несколько часов.

Королева Елизавета II в Виндзоре / Associated Press

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Минобороны Великобритании вчера пытается установить, как произошла ошибка. "Армия очень серьезно относится к этому нарушению безопасности, и оно будет тщательно расследовано в приоритетном порядке. Этот инцидент сейчас является частью продолжающегося расследования, и в настоящее время было бы неуместно давать дальнейшие комментарии", - говорится в заявлении.

Казармы находятся в 250 метрах от Виндзорского замка, где гвардейцы охраняют монарха и выполняют церемониальные обязанности.

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