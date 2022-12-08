Монарха просто не узнать: представлена новая восковая фигура Елизаветы II

Восковая фигура монарха создана в натуральную величину и была представлена на выставке в вестибюле AquaRio в Рио-де-Жанейро, куда ее доставили из Музея восковых фигур Dreamland.

Восковая фигура королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Королева не очень похожа на себя, но зато одета в длинное белое платье с вышивкой, меховую накидку, у нее на шее красуется бриллиантовое колье, а на голове – тиара.

Восковая фигура королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Очевидно, это не самая удачная восковая фигура монарха. Для сравнения можно посмотреть на представленную в 2018 году в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке.

Восковая фигура королевы Елизаветы II в музее Мадам Тюссо в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

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