Монарха просто не узнать: представлена новая восковая фигура Елизаветы II

В Музее восковых фигур в Рио-де-Жанейро появилась фигура британской королевы Елизаветы II.
Восковая фигура монарха создана в натуральную величину и была представлена на выставке в вестибюле AquaRio в Рио-де-Жанейро, куда ее доставили из Музея восковых фигур Dreamland.
Королева не очень похожа на себя, но зато одета в длинное белое платье с вышивкой, меховую накидку, у нее на шее красуется бриллиантовое колье, а на голове – тиара.
Очевидно, это не самая удачная восковая фигура монарха. Для сравнения можно посмотреть на представленную в 2018 году в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке.
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