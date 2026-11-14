- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
Монарху сегодня 78: Кейт и Уильям Уэльские публично поздравили короля Чарльза III
Сегодня королю Чарльзу III исполняется 78 лет.
Принц и принцесса Уэльские поздравили монарха с днем рождения в соцсетях.
В своих историях в Instagram Кейт и Уильям поделились фотографией Чарльза с Элтоном Джоном. Недавно они вместе приняли участие в радиошоу музыканта Rocket Hour на Apple Music 1, посвященном 50-летию фонда The King's Trust.
«Желаем Его Величеству Королю счастливого дня рождения», — написали Кейт и Уильям.
В этом году король Чарльз начал праздновать свой день рождения раньше, появившись накануне в Кройдоне, на юге Лондона. Там он присоединился к торжествам, посвященным 750-летию рынка на Суррей-стрит, разрезав торт, символизирующий оба этих события.