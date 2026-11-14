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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Монарху сегодня 78: Кейт и Уильям Уэльские публично поздравили короля Чарльза III

Сегодня королю Чарльзу III исполняется 78 лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям, король Чарльз и принцесса Кейт

Принц Уильям, король Чарльз и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские поздравили монарха с днем рождения в соцсетях.

В своих историях в Instagram Кейт и Уильям поделились фотографией Чарльза с Элтоном Джоном. Недавно они вместе приняли участие в радиошоу музыканта Rocket Hour на Apple Music 1, посвященном 50-летию фонда The King's Trust.

Элтон Джон и король Чарльз III / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Элтон Джон и король Чарльз III / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«Желаем Его Величеству Королю счастливого дня рождения», — написали Кейт и Уильям.

В этом году король Чарльз начал праздновать свой день рождения раньше, появившись накануне в Кройдоне, на юге Лондона. Там он присоединился к торжествам, посвященным 750-летию рынка на Суррей-стрит, разрезав торт, символизирующий оба этих события.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

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