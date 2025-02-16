Морской круиз продолжается: принцесса Леонор тепло общалась с публикой во время остановки в Бразилии

Принцесса Леонор и ее однокурсники по военно-морской школе совершили очередную остановку во время своего шестимесячного морского круиза.
Королевский дворец поделился фото, как наследная принцесса на учебном судне "Хуан Себастьян де Элькано" прибыла в порт Сальвадор-де-Баия в Бразилии.
"Первая остановка в Америке 97-го учебного похода", - говорится в подписи под фото.
Принцесса Леонор одета в белую военно-морскую форму, как и ее однокурсники. Бразилия - одна из восьми стран, где они планируют остановиться в течение следующих пяти месяцев ее обучения на гардемарина.
Напомним, недавно в мадридском музее восковых фигур были представлены новые фигуры принцессы Леонор, ее отца короля Филиппа VI и матери – королевы Летиции.
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