Морской круиз продолжается: принцесса Леонор тепло общалась с публикой во время остановки в Бразилии

Принцесса Леонор и ее однокурсники по военно-морской школе совершили очередную остановку во время своего шестимесячного морского круиза.

Королевский дворец поделился фото, как наследная принцесса на учебном судне "Хуан Себастьян де Элькано" прибыла в порт Сальвадор-де-Баия в Бразилии.

Принцесса Леонор / Фото: Instagram испанской королевской семьи

"Первая остановка в Америке 97-го учебного похода", - говорится в подписи под фото.

Принцесса Леонор / Фото: Instagram испанской королевской семьи

Принцесса Леонор / Фото: Instagram испанской королевской семьи

Принцесса Леонор / Фото: Instagram испанской королевской семьи

Принцесса Леонор одета в белую военно-морскую форму, как и ее однокурсники. Бразилия - одна из восьми стран, где они планируют остановиться в течение следующих пяти месяцев ее обучения на гардемарина.

Принцесса Леонор / Фото: Instagram испанской королевской семьи

Напомним, недавно в мадридском музее восковых фигур были представлены новые фигуры принцессы Леонор, ее отца короля Филиппа VI и матери – королевы Летиции.

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