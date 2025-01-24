Морской круиз продолжается: принцессу Леонор снова запечатлели в порту

Наследная принцесса Леонор была запечатлена в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Испании вместе со своими однокурсниками, с которым отправилась недавно в шестимесячный морской круиз.

19-летняя принцесса была запечатлена с другими членами экипажа, когда они отплывали из порта Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, куда они пришвартовались неделю назад. Принцесса Леонор махала рукой фотографам и людям, которые были на пирсе. Она была одета в белую военно-морскую форму, как и ее сокурсники, а волосы собрала в низкий пучок.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Леонор примет участие в учебном круизе в рамках своего военного образования, отправившись в плавание на судне "Хуан Себастьян де Элькано" вместе с 76 гардемаринами и посетив восемь стран в шестимесячном путешествии.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам, как королева Летиция и король Филипп VI провожали дочь в круиз в порту города Кадиса.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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