"Мой мальчик, мой ангел": принцесса Евгения поделилась трогательным видео в честь дня рождения сына

9 февраля мальчику исполнилось 4 года. В Instagram Евгения запостила видеоролик с подборкой семейные кадров не только с Августом, но и с младшим Эрнестом, а также их отцом Джеком Бруксбэнком.

"С днем ​​рождения, мой дорогой Оги. Сегодня тебе 4. И какие удивительные 4 года. Ты невероятно сосредоточен и любознателен, полон приключений и скорости. Не могу дождаться всех наших приключений... их еще так много. Я люблю тебя, мой мальчик, мой ангел", - подписала видео принцесса Йоркская.

Первенец Евгении и ее мужа Джека - Август - родился 9 февраля 2021 года в лондонской больнице Портленда. Он занимает 13-е место в линии британского престолонаследия и является девятым по счету правнуком королевы Елизаветы II.

Принцесса Евгения с сыном Августом / Фото: Getty Images

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