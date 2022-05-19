"Моя вышиванка о мире и мужестве": пес Патрон в красивой вышитой рубашке поздравил подписчиков с праздником

"Моя вышиванка о мире и мужестве": пес Патрон в красивой вышитой рубашке поздравил подписчиков с праздником

Известный джек-рассел-терьер поздравил своих фолловеров с днем вышиванки.

Звезда соцсетей пес Патрон сменил свой рабочий бронежилет на красивую вышиванку, которую ему подарила подписчица.

Хозяин собаки устроил для него небольшой фотосет. Он сфотографировал Патрона сначала на фоне украинского флага, а затем в саду, когда тот встал на задние лапы.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Ну красавец же! Вышиванка очень идет Патрону.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"С Днем вышиванки! Это не просто праздничная рубашка. У каждой вышиванки есть важный месседж, который и не прочтешь, но, когда смотришь на него, все почему-то понятно. Я не умею читать по узорам и надеюсь, что моя вышиванка о мире и мужестве. Ваши вышиванки о чем, как вы думаете?" – написали от имени Патрона.

Напомним, джек-рассел-терьер номинирован быть изображенным на почтовой марке от "Укрпочты". Проголосовать за смелого Патрона можно на сайте "Укрпочты" или в "Дії" в разделе "Опрос".

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