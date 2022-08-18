"Мозги им, конечно, засрали знатно": Дмитрий Медведев призвал европейцев свергать свои правительства

О том, что Дмитрий Медведев несколько далек от реальности и ведет себя неадекватно, свидетельствуют его посты в соцсетях.

Практически каждый пост бывшего президента России, а ныне заместителя главы Совета Безопасности тянет на серьезный международный скандал. Однако, похоже, на его слова никто из серьезных политиков внимания не обращает. Ходят упорные слухи, что Дмитрий Медведев страдает от серьезной алкогольной зависимости и испытывает проблемы в личной жизни. Последнее время ему, как говорится, "все хуже и хуже".

Последний пост Медведева демонстрирует его полную неадекватность и в очередной раз подтверждает слухи о зависимости. Судите сами, политик обращается к европейцам с призывами свергать свои правительства в совершенно хамской форме: "Призовите своих недоумков к ответу!" - пишет он.

Правительства же европейских государств Медведев обвиняет в русофобии: "Особенно преуспевают в этом нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны..."

Далее по тексту следует сеанс обычной для россиян копрофагии, в котором чувствуется глубокое знакомство с материалом и ничем не сдерживаемый поток фантазии на туалетно-канализационные темы: "Мозги им, конечно, засрали знатно. Но есть предел напору фекалий в пропагандистской фановой трубе. Дальше общественное сознание начинает задыхаться в миазмах циничной лжи, льющейся зловонным потоком на головы уставших европейцев".

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Тут стоит отметить, что у россиян особое отношение к теме дефекации и связанным с ней кругом вопросов. Жители освобожденных от российских оккупантов территорий знают, что солдаты РФ гадят там, где живут. Так что в этом смысле Дмитрий Медведев вполне оправдывает ожидания своих избирателей и, что называется, говорит на понятном им языке, хотя при этом обращается почему-то к европейцам.

В следующем абзаце Медведев снова возвращается к этой теме, но уже в контексте мифических лишений, которые якобы ожидают жителей Западной Европы в случае разрыва связей с Россией - "от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги".

Резюмирует Медведев заверением: "...зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей".

На это утверждение среднестатистический европеец, если бы мог опуститься до уровня близкого бывшему президенту России и объясниться привычными ему выражениями, скорее всего, ответили бы популярной русской идиомой: "Я с ним в одном поле срать не сяду".

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев время от времени, выйдя из запоя или преодолев абстиненцию, удаляет свои посты, поэтому мы публикуем их фотокопии.

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