"Можем повторить": как советские солдаты зверски и безнаказанно насиловали немецких женщин

Есть какая-то мистика в том, что, объявив себя правопреемницей СССР, Россия переняла от этой тоталитарной страны все самое худшее. Как в целом, так и в деталях.

Советский союз ни во что не ставил свободу и саму жизнь человека. Женщина в советском обществе всегда была низведена до роли обслуживающего персонала, домашнее насилие было делом привычным, изнасилование - не редкостью. Распространенной практикой был виктимблейминг, когда жертву насилия обвиняли в произошедшем.

Сейчас не секрет, что одними из спутников победоносного шествия советских войск по Западной Европе в ходе Второй мировой войны были массовые изнасилования. Советские солдаты насиловали бесчисленное количество женщин, подростков и даже детей. Долгие годы эта тема была табуирована. О ней мало говорили даже в самой Германии. Но факт остается фактом. Изнасилования были, они были массовыми и ответственности за это никто не понес, более того, жертвам насилия не позволили ни призвать своих обидчиков к ответу, ни даже просто рассказать о своей беде.

Женщины и дети в бомбоубежище в Гамбурге / Getty Images

Почему мы говорим об этом сейчас? Ответ очевиден. Российская армия во время широкомасштабного вторжения в Украину ведет себя точно так же. Взяв в качестве основной идеи и повода для войны мифическое "избавление от нацизма", она продолжает грабить и насиловать мирное население. Жертвам российских военных становятся не только женщины, но и совсем маленькие дети и пожилые люди.

В этом смысле российские солдаты, которые "могут повторить", демонстрируют нам, что преступление, за которое никто не понес справедливого наказания, всегда будет повторяться снова.

Советская пропаганда яростно опровергала факты изнасилований, но, к сожалению, сейчас нет сомнений, что все это действительно происходило и с особой жестокостью и массово.

Беженцы на вокзале «Анхальтер Банхоф» в Берлине после взрывов 02.03.1945 / Getty Images

Как историки и свидетели событий описывают массовые изнасилования во время Второй мировой войны

Один из свидетелей совершенных советской армией преступлений - лейтенант Владимир Гельфанд, еврей родом из Украины. Советским солдатам было запрещено вести дневники, но Владимир Гельфанд вел записи с 1941 года и до конца войны. Вот что он пишет 25 апреля 1945 года, в день, когда он встретил двух немок - мать и дочь, которые бежали из своего дома с небольшим количеством вещей:

"Я спросил немок, где они живут, на ломаном немецком, и поинтересовался, зачем они ушли из своего дома, и они с ужасом рассказали о том горе, которое причинили им передовики фронта в первую ночь прихода сюда Красной Армии".



"Они тыкали сюда, - объясняла красивая немка, задирая юбку, - всю ночь, и их было так много. Я была девушкой, - вздохнула она и заплакала. - Они мне испортили молодость. Среди них были старые, прыщавые, и все лезли на меня, все тыкали. Их было не меньше двадцати, да, да", - и залилась слезами.

"Они насиловали при мне мою дочь, - вставила бедная мать, - они могут еще прийти и снова насиловать мою девочку", - от этого снова все пришли в ужас, и горькое рыдание пронеслось из угла в угол подвала, куда привели меня хозяева. "Оставайся здесь, - вдруг бросилась ко мне девушка, - ты будешь со мной спать. Ты сможешь со мной делать все, что захочешь, но только ты один!"

Женщины и дети возле разрушенного здания, Германия 1945 год / Getty Images

Существуют также свидетельства российского писателя, литературоведа, диссидента и правозащитника Льва Кобелева, который пошел на фронт добровольцем и прошел всю войну. В1945 году, когда Советская армия вошла в Восточную Пруссию, Копелев был арестован по обвинению в "пропаганде буржуазного гуманизма". Кобелев был так поражен происходящим в Восточной Пруссии, что писал впоследствии в своей книге "Хранить вечно":

"Почему среди наших солдат оказалось столько бандитов, которые скопом насиловали женщин, девочек, распластанных на снегу, в подворотнях, убивали безоружных, крушили всё, что могли, гадили, жгли. И разрушали бессмысленно, лишь бы разрушить".

Справедливости ради стоит сказать, что грабили и насиловали не только советские солдаты, не остались в стороне и союзники. Но именно советская армия сделала насилие и убийство мирного населения массовым.

Британский историк Энтони Бивор в своей книге "Падение Берлина. 1945" рассказывает об отношении к населению оккупированной Германии о том, что колонны беженцев давили танками, расстреливали с воздуха, женщины и молодые девушки были изнасилованы и оставлены умирать. Энтони Бивор утверждает, что около 1,4 миллиона женщин было изнасиловано в Померании, Восточной Пруссии и Силезии. Российские пропагандисты и историки реагируют на исследования Бивака в привычной им манере "вы все врете" и "а вы докажите". Дословно это звучит так: "Ссылки на "опыт изнасилованных немецких женщин“ — может быть подходят любителям интимного чтива, но неприемлемы для научного исследования," - комментирует Олег Ржешевский, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Женщины забирают завалы после бомбардировки в Берлине / Getty Images

Эпизоды массовых изнасилований женщин и убийства гражданских мужчин описывает в своих работах и американский историк Альфред де Сайас.

Российский писатель-мемуарист Леонид Рабичев в книге "Война все спишет" описывает сцены массовых изнасилований так:

"Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами. Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует — нет, скорее, регулирует".

"А полковник, тот, что только что дирижировал, не выдерживает и сам занимает очередь, а майор отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков. (…) До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей".

"На ступеньках дома стоит майор А., а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив – вся штабармейская обслуга – шофера, ординарцы, писари, посыльные… Командует майор А.: "Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки долой! В две шеренги становись! Ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить! Справа и слева, по одному, начинай! "

А. командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две девочки лежат, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты – они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки. Выбежали из дома мои телефонистки – смех и мат. А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шеренгам, гоготу и мату нет конца. Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается.

Гордо подбоченясь, командует майор. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты. Майор А. вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, их утаскивают сержанты".

Как же комментирует официальная российская наука мемуары фронтовика? По мнению доктора исторических наук, профессора Елены Сенявской, по документам выяснилось, что многое из его мемуаров не соответствует действительности, что в переводе на общепринятый в России жаргон означает все то же - "вы все врете" и "а вы докажите".

Марта Хиллерс, книга которой "Женщина в Берлине" была намеренно опубликована анонимно, а авторство было установлено и предано огласке уже после смерти писательницы, вызвала своими свидетельствами широкий общественный резонанс. Ее книга - это дневник женщины, которая живет в Берлине в 1945 году, подвергшись неоднократным изнасилованиям со стороны советских солдат, она решает выжить любой ценой и лечь в постель с советским офицером, чтобы избежать насилия в более жесткой форме.

Писатель прошедший войну Михаил Коряков, который после войны не вернулся в Советский Союз, описывает сцены массового изнасилования в своей книге "Освобождение души" так:

"Наверху, над потолком, раздались женские крики, плач детишек. В волнении стал я одеваться. Девушка и старики Вюнш умоляли меня не ходить туда: убьют! Минувшей ночью убили офицера городской комендатуры, пытавшегося помешать насилию. Всю ночь мы слушали в страхе крики несчастных женщин, плач детей и топот, топот тяжелых солдатских сапог над головой. Утром, когда настал час отъезда, девушка бросилась ко мне в слезах, умоляя не оставлять её. Тут я узнал страшную вещь: за три недели её изнасиловали — общим счетом — не менее 250 человек! Насиловали и фрау Вюнш, даже на глазах мужа. Два солдата изнасиловали полуслепую и высохшую фрау Симон".

Григорий Померанц - российский писатель и философ в книге "Записки гадкого утёнка" пишет: "В конце войны массами овладела идея, что немки от 15 до 60 лет — законная добыча победителя".

Еще один российский писатель, прошедший войну Николай Никулин вспоминает:

"Наши разведчики, находившиеся на наблюдательном пункте, воспользовались затишьем и предались весёлым развлечениям. Они заперли хозяина и хозяйку в чулан, а затем начали всем взводом, по очереди, портить малолетних хозяйских дочек".

Еще один аспект проблемы - дети, рожденные от насильников. Немецкая писательница Мириам Гебхардт в книге "Мы, дети насилия" описывает события, происходившие в Германии в конце войны и позднее.

Среди прочих история немки, которая, как и более миллиона других женщин, были вывезены из Германии на принудительные работы в СССР. Они работали на угольных шахтах, на фабриках и в трудовых лагерях в сельской местности. Те, кто выжили в тех страшных условиях, смогли лишь годы спустя вернуться в Германию. В книге Клара М. рассказывает историю своей матери, которая была увезена в СССР на принудительные работы. Там она подвергалась столь частым изнасилованиям, что потеряла им счет. В 1948 году она вернулась с помощью организации "Красный крест" в Германию, но ее личность и психика были безвозвратно разрушены пережитым.

Берлин, 1945 год. Немецкие женщины разбирают завалы после бомбардировок / Getty Images

Причины и последствия

Есть еще много свидетельств подобных зверств солдат Советской армии по отношению к гражданскому населению Германии, но все они либо последовательно опровергались Советским союзом и впоследствии его правопреемницей Россией либо же просто игнорировались.

Во многом по этой причине мы возвращаемся к этой теме снова. Сегодня, когда зверства российских оккупантов в городах и селах Украины получают массовое подтверждение, эта страница истории заслуживает того, чтобы уделить ей особое внимание. Пролому что, если не говорить об этом, не преследовать преступников по закону, кошмар, совершенно неприемлемый в современном цивилизованном обществе, будет повторяться снова и снова.

Много исследований посвящены поиску причин такой звериной жестокости советских солдат. Исследователи сходятся во мнении, что изначально жестокие изнасилования были, очевидно, актом мести за зверства немецкой армии, однако впоследствии это уже была своеобразная компенсация солдатами советской армии испытываемой на себе жестокости военного руководства за счет насилия над безоружным женщинами.

Масштабы катастрофы

Наиболее реальными считаются цифры в 100 тысяч женщин в Берлине и два миллиона по всей Германии. Эти цифры почерпнуты из медицинских записей, сохранившихся до наших дней очень фрагментарно.

В материале BBC приводятся данные об абортах в Берлине. Вообще аборты были запрещены, но в послевоенный период их ненадолго разрешили, в связи с массовыми изнасилованиями немецких женщин. С июня 1945 по 1946 год только в одном районе Берлина было одобрено 995 просьб об аборте. Одна из девушек округлым детским почерком пишет, что была изнасилована дома, в гостиной на глазах своих родителей.

По мнению некоторых историков, у немецких женщин, изнасилованных советскими солдатами, родилось впоследствии примерно 300 тысячах детей.

Почему это важно знать

Стоит ли удивляться звериной жестокости российских солдат в украинских городах, куда они вторглись и где совершают преступления, в том числе и против гражданских лиц. Неусвоенный урок истории не наказанное преступление порождает новую волну жестокости и зверств. А если обвинить украинцев в нацизме, все упростится еще больше. Если в прошлый раз общество не осудило акты насилия, не предало огласки и нашло оправдание преступлениям, формула "можем повторить" становится действенной и практически универсальной.

Необходимо также отметить, что в совестной армии в какой-то момент с массовыми изнасилованиями и прочими зверствами на оккупированных территориях пытались бороться, были трибуналы и даже расстрелы, которые, однако, по свидетельствам очевидцев, начались позднее и не всегда становились сдерживающим фактором. В современной же российской армии ничего подобного нет даже в проекте. Зверства россиян просто не признаются на всех уровнях и в самых широких кругах российского общества, более того, им находят всяческие оправдания. Таким образом, спираль бесчеловечной жестокости закручивается еще сильнее и неминуемо ведет к катастрофе в первую очередь в самой России, куда после войны будут возвращаться насильники и убийцы, хоть и, слава ЗСУ, в изрядно поредевшем составе.

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