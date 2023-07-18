Может подражает: сестра Камиллы носит такую же прическу, как и сама королева

У королевы Камиллы есть младшая сестра. Ее зовут Аннабель Эллиот и ей 74 года.
Недавно на Уимблдонском теннисном турнире женщин запечатлели вместе в королевской ложе. Камилла была в белом пальто и со своей безупречной укладкой. Но мы обратили внимание на прическу Аннабель.
Женщина носит похожую укладку, как ее старшая сестра Камилла. Вот только у Аннабель Элиот цвет волос более песочного оттенка, а у Камиллы платиновый блонд, такой же, как носила покойная королева Елизавета II.
Совпадение это или же младшая сестра стремиться подражать старшей, не известно. Зато известно, что сестры очень дружны и Аннабель даже была одной из компаньйонок Камиллы на ее коронации с королем Чарльзом 6 мая.
Напомним, накануне коронации парикмахер королевы Камиллы Джо Хансфорд, которая отвечает за королевскую укладку уже более 35 лет рассказала, как ей удалось добиться такого идеального платинового оттенка.
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