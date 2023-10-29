Может случиться с каждым: как с платьем принцессы Кейт произошел конфуз на публике

Принцесса Уэльская практически никогда не носит прозрачные платья, но иногда можно оказаться в конфузной ситуации просто надев черный наряд и оказавшись под вспышками фотокамер.

С Кейт, на тот момент носившей титул герцогини Кембриджской, такое произошло в октябре 2014 года. В тот день она прибыла на осенний гала-ужин и прием в поддержку организации "Действие против наркозависимости" в ресторане L'Anima в Лондоне, Кейт является покровителем благотворительной организации и должна была встретиться со сторонниками во время приема.

На Кэтрин в тот вечер было черное и достаточно закрытое платье, но зона ее груди просвечивалась благодаря свету вспышек фотокамер. Скорее всего, стилисты будущей принцессы учли этот нюанс и сделали выводы, чтобы впредь такое больше никогда не повторилось.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали о лайфхаке принцессы Кейт, как ей удается скрыть нижнее белье под одеждой.

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