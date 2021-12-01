Может случится с каждым: королева Максима оказалась в конфузной ситуации, и это сфотографировали

Может случится с каждым: королева Максима оказалась в конфузной ситуации, и это сфотографировали

Конфузы порой случаются и с королевой Нидерландов Максимой.

Ее Величество вчера посетила открытие дома Питера Тейлера в музее Тейлера в Харлеме, Нидерланды. Домом пользовался Питер Тейлер (1702–1778), человек, который оставил свое состояние, коллекции и дом фонду, который должен был работать на благо людей.

Королева Максима / Getty Images

Питер был богатым голландским меннонитским купцом, детей у него не было, а все свое наследство он завещал (по сегодняшним меркам: около 80 миллионов евро) на занятия религией, искусством и наукой в ​​его родном городе, что привело к созданию музея Тейлера.

Королева Максима прибыла на мероприятие в красном платье с тонким поясом на талии и красном пальто, дополнив лук темными кожаными лодочками на каблуках, светлым маникюром, насыщенным макияжем глаз и серьгами-висюльками. На улице, когда королева снимала с лица защитную маску, подул сильный ветер, который, конечно же, испортил ее прическу.

Королева Максима / Getty Images

Максима, конечно, в подобной ситуации оказывается на в первый раз, и ее настроение от этого никогда не портится.

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