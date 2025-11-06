Может смело конкурировать с Камиллой: стильная родственница короля Чарльза посетила прием во дворце

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Премия королевы Елизаветы за инженерные достижения (QEPrize) присуждается за инженерные инновации, приносящие пользу человечеству во всем мире.

79-летняя герцогиня Биргитта появилась на мероприятии в яркой горчичной рубашке и темном сарафане с объемной юбкой, а обула песочные туфли из замши на невысоких каблуках и с застежками. Она сделала красивую укладку и легкий макияж, надела серьги с цветными камнями, а также прикрепила у горловины брошь, которая также красиво переливалась цветными камнями. На пальце у герцогини было несколько колец с рубинами, Биргитта сделала аккуратный маникюр без покрытия и в руках держала бокал игристого.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня выглядела безупречно, как и тогда, когда она посетила государственный банкет в Виндзорском замке в честь визита президента Трампа в сентябре 2025 года.