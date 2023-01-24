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Может, все дело в пуш-апе: королева Летиция в красивом образе удивила размером бюста

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
4676
Время на прочтение
1 мин
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Может, все дело в пуш-апе: королева Летиция в красивом образе удивила размером бюста

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция сегодня посетила рабочую встречу в Мадриде и продемонстрировала на публике новый лук.

Ее Величество запечатлели по пути на первую в этом году рабочую встречу с AECC - Испанской ассоциации по борьбе с раком, Летиция является постоянным и почетным президентом организации.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева встретилась с сотрудниками Научного фонда и прибыла, чтобы узнать о деятельности и проектах.

На Летиции был серый удлиненный жилет от Roberto Verino, в тон которому она подобрала прямые брюки и надела белый свитер с высокой горловиной. Обута королева была в остроносые кожаные туфли интересного дизайна и на устойчивых каблуках от Uterque.

В руках у Летиции была папка, в ушах сверкали лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами, также она распустила волосы и сделала дневной макияж.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

На втором фото, где Летиция расстегнула жилет, мы обратили внимание на пышную грудь королевы. Обычно ее размер выглядит скромнее, если сравнивать с другими королевскими снимками. Но, возможно, чтобы было теплее, королева Летиция надела белье с пуш-апом, как думаете?

Королева Летиция / © Associated Press
Королева Летиция / Фото: Associated Press
Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
4676
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