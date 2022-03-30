"Может, все-таки в бункере": любовница Путина - Алина Кабаева - таинственно исчезла вместе с детьми

Пока активисты собирают подписи к петиции, чтобы выдворить гражданку Кабаеву из Швейцарии, правительство заявляет, что нет никаких следов присутствия любовницы Путина в стране.

Ранее ходили слухи о том, что любовница президента РФ Алина Кабаева вместе с детьми прячется в Швейцарии. Об этом говорили еще до того, как произошло вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года. Но вновь слухи поползли после начала военных действий.

Алина Кабаева и Владимир Путин / Getty Images

Как пишет издание Le News, федеральное правительство Швейцарии, обеспокоенное тем, как эти претензии могут повлиять на имидж Швейцарии, страны, которая вслед за ЕС ввела экономические санкции против России, работает над тем, чтобы разобраться в спекуляциях, сообщает швейцарская телекомпания RTS.

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Впервые, слухи о присутствии Кабаевой в Швейцарии набрали обороты в начале марта 2015 года, когда бывшая гимнастка якобы родила ребенка в клинике Святой Анны в Лугано в италоязычном регионе Швейцарии. По слухам, отцом этого ребенка является Владимир Путин.

Алина Кабаева / Getty Images

Однако существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, объявили о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Твиттере на имя Алины Кабаевой, возможно, настоящий, а возможно, фейковый, сообщил о рождении мальчика. Другие сообщения предполагают, что Кабаева родила близнецов. Словом, тайна, покрытая мраком.

Тем временем Кремль отрицал, что Путин является отцом предполагаемого ребенка или детей Алины Кабаевой. Сейчас местонахождение Кабаевой и ее детей, а также личность их отца остаются окутанными тайной. Отметим также, что Запад до сих пор не наложил санкции на Кабаеву, которая, по слухам, является тайной любовницей Путина, а может, даже и его женой (на фотографиях у Алины на пальце есть обручальное кольцо).

Алина Кабаева / Getty Images

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