Можно купить в каждом супермаркете: какая любимая закуска у принцессы Кейт

Принцесса Уэльская Кейт придерживается здорового образа жизни, а одна из ее любимых закусок – это точно такая же закуска, которую очень любит ее дочь – принцесса Шарлотта.

Принцесса Кейт, как и ее дочь, оказывается любит оливки. Во время визита в больницу Грейт-Ормонд-стрит в 2018 году Кейт рассказала юному пациенту, что с детства любит есть оливки.

"Я тоже ела много-много оливок, когда была маленькой", — поделилась она.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

А общаясь с детьми в детском саду и подготовительной школе Stockwell Gardens при Лондонском фонде раннего развития в 2020 году, Кейт упомянула, что Шарлотта также любит оливки.

Оливки, богатые полезными жирами и антиоксидантами, часто недооцениваются как закуска, но они очень полезны для здоровья. Также не секрет, что принцесса Кейт отдает предпочтение полезным закускам, таким как сырые фрукты и овощи, например, ягоды годжи и папайя, пишет Hello!.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, какие продукты не ест принцесса Уэльская Кейт вообще, их попросту нету в ее рационе.

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