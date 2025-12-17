Музейный оригинал или дешевая копия: в Сети обсуждают картину из кабинета пресс-секретаря Белого дома

Кэролайн Левитт / © Associated Press

В издании Vanity Fair вышел большой материал посвященный второму сроку президентства Трампа, однако много споров в Сети вызвало не столько содержание публикаций, как портрет 28-летней пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Скандальная особа позировала для фото, вероятно, в своем кабинете в Белом доме, поскольку за ее спиной на камине было много личных фотографий с сыном и мужем, но не эти снимки стали звездой обсуждений в соцсетях, а картина, которая висела над ее головой.

Картина, на которой изображены нежные пионы в стеклянной вазе, вероятно является репродукцией работы известной французской импрессионистки Берты Моризо. Она написана 1841-1895 годах и хранится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

Картина «Пионы» Берты Моризо / © Getty Images

Однако в Threads ведется оживленное обсуждение этой известной работы. Поскольку картина не часто выставляется музеем на постоянном стенде, многие предположили, что Национальная галерея искусств могла дать картину для фотосессии или и больше — предоставить ее Белому дому для декорирования кабинета Кэролайн.

На официальном сайте галереи указаны точные размеры картины: 40,8×33 см. Поэтому, вероятно, что картина Кэролайн — это просто напечатанная на бумаге копия, которую вставили в красивую рамку и повесили над камином, поскольку изображение очень популярно и продается во многих сетях магазинов за небольшие деньги.

К такому же мнению пришли некоторые интернет-детективы, в частности пользовательница под никлм sand_stars, опубликовала видео, в котором объяснила, что в США купить такое изображение не проблема.

Также репродукцию картины и рамку к ней можно заказать непосредственно на сайте музея.