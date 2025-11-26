Муж княгини Шарлин отказался подписать закон о легализации абортов в Монако и прокомментировал это решение

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Предложенный законопроект был представлен Национальному совету ранее в этом году и принят 19 голосами против 2.

По данным издания The Catholic Herald, законопроект предполагал разрешение добровольного прерывания беременности на сроке до 12 недель (или до 16 недель в случае изнасилования) и снижение возраста согласия родителей с 18 до 15 лет. Хотя законопроект был принят Национальным советом 19 голосами против 2, князь Монако Альберт II отказался его подписывать.

Князь Монако Альбер II / © Associated Press

Супруг княгини Шарлин и отец четверых детей (двое из которые были рождены вне брака), в комментарии газете Monaco-Matin прокомментировал это решение:

«Я считаю, что нынешняя система выражает то, кем мы являемся, учитывая роль католической религии в нашей стране, обеспечивая при этом безопасную и гуманную поддержку. Я понимаю, насколько деликатна эта тема и какие эмоции она может вызвать».

В настоящее время аборты в Монако незаконны, за исключением случаев изнасилования, серьезных деформаций плода или серьезного риска для матери. Однако, как сообщает France24, в 2019 году они были декриминализованы.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин со своими двумя детьми / © Instagram княжеской семьи Монако

«Этот закон обеспечивает адекватный ответ на страдания беременной женщины, которая больше не будет подвергаться наказанию, но будет выслушана и ей будет оказана помощь», — заявило правительство. Этот закон также позволит сохранить основополагающую ценность права нерожденного ребенка на жизнь и принципы государственной религии», — пишет издание.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images