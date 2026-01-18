Муж княгини Шарлин перенес оперативное вмешательство после дерматологического осмотра

Княгиня Шарлин и князь Альбер / © Getty Images

Реклама

В заявлении, опубликованном княжеским дворцом 16 января, сообщается, что 67-летний князь перенес плановую дерматологическую процедуру на коже головы и лица для лечения доброкачественного заболевания.

«Княжеский дворец сообщает, что в рамках планового дерматологического обследования Его Светлейшее Высочество князь Альбер II перенес плановую, короткую медицинскую процедуру на коже головы и лица для лечения доброкачественного заболевания», — говорится в заявлении. «Для проведения процедуры потребовалось несколько швов. Планы деятельности суверенного князя остаются в обычном режиме».

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, в конце прошлого года Альбер II оскандалился, а его имя попало в заголовки монакской прессы. Князь отказался подписать закон о легализации абортов в Монако и прокомментировал это решение.

Реклама