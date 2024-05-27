Муж королевы Летиции подарил ей роскошную тиару на годовщину свадьбы: как она выглядит

Однажды король Филипп VI сделал своей супруге Летиции один особенный подарок. Это было в честь годовщины их свадьбы.

Король Испании подарил королеве Летиции тиару. Это произошло на их пятую годовщину свадьбы в 2009 году. А в этом году пара отпраздновала 20-летний юбилей.

Великолепное изделие было заказано ювелирному дому Ansorena, который на протяжении нескольких поколений был связан с Королевским домом Испании.

Называлось украшение "Тиара принцессы" и несколько лет Летиция предпочитала не появляться в ней на публике. А в 2015 году на праздновании 75-летия датской королевы Маргрете II, королева Летиция приехала на банкет в этой тиаре.

Королева Летиция и король Филипп VI присутствует на гала-ужине во дворце Кристиансборг накануне 75-летия королевы Дании Маргрете II 15 апреля 2015 года в Копенгагене / Фото: Getty Images

По данным royalfamily.news тиара состоит из более чем 450 бриллиантов и 10 австралийских жемчужин. Украшение имеет съемную центральную часть, которую можно использовать как брошь. Эта брошь в форме геральдической лилии является эмблемой Бурбонов, и на протяжении многих лет ее неоднократно носила королева Летиция. Стоимость тиары не известна, но предполагалось, что она могла варьироваться в пределах 50 тысяч долларов. И, скорее всего, тиара будет унаследована одной из дочерей королевы в будущем.

Королева Летиция присутствует на гала-ужине во дворце Кристиансборг накануне 75-летия королевы Дании Маргрете II 15 апреля 2015 года в Копенгагене / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти главных тиарах королевы Летиции.

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