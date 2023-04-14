Муж королевы Максимы - король Виллем-Александр - сходил с мамой в театр

Члены нидерландской королевской семьи посетили представление One of a Kind с хореографией Иржи Килиана в Гааге. Спектакль является частью недели Holland Dance Festival.

Король надел на мероприятие темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук с цветочным принтом. Его 85-летняя мать Беатрикс облачилась в синюю блузку со стразами и черную юбку прямого силуэта, а сверху набросила блестящую накидку пончо.

Беатрикс сделала укладку, нанесла голубые тени на веки, в ушах у нее сверкали цветочные серьги, а на шее переливалось колье из сапфиров и маленьких бриллиантов. Из украшений на Ее Высочестве также был драгоценный браслет, кольцо с камнем, а в руке она держала лаковую сумку. Обута принцесса была в черные балетки.

Король Виллем-Александр и принцесса Беатрикс / Фото: Getty Images

Бывшая королева Нидерландов сейчас редко выходит в свет. Напомним, на 85-летие принцессы, которое она отпраздновала в январе, королевский дворец поделился ее новыми портретными фото.

Принцесса Нидерландов Беатрикс / Фото: Getty Images

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