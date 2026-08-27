Муж норвежской принцессы перенес пересадку почки: известны подробности

Принцесса Марта Луиза и Дурек Веррет / © Getty Images

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Муж принцессы Марты Луизы Норвежской, Дурек Верретт, как и Метте-Марит, также перенес трансплантацию, в его случае — пересадку почки. Об этом сообщила в среду днем, 26 августа, представительница пары Карина Шееле Карлсен норвежскому СМИ VG.

«Прежде всего, мы испытываем огромную благодарность ко всем, кто вызвался стать донором. Трудно выразить словами, что значит такой дар. Новая почка дала Дуреку второй шанс, и мы никогда не будем воспринимать это как должное», — говорится в заявлении.

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Принцесса Марта Луиза и Дурек Веррет / © Getty Images

Сестра кронпринца Хокона и ее муж невероятно рады, что все закончилось. Согласно пресс-релизу, операция прошла успешно и была проведена в университетской больнице Осло, Риксхоспитале, той же больнице, где в настоящее время находится его тесть, король Норвегии Харальд V, пишет vanitatis.

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По словам представителя, Верретт проживает в Норвегии с 2024 года и является частью норвежской системы здравоохранения, поэтому трансплантация была проведена в соответствии с медицинскими критериями и правилами приоритетности, действующими в Норвегии.

«Я проходил лечение во многих местах по всему миру, но никогда не встречал такой теплоты, заботы и человечности, как среди медицинского персонала в Норвегии в целом и в больнице Драммена в частности», — с благодарностью заявил Верретт. «То, как врачи и медсестры заботились обо мне, как о пациенте и как о человеке, глубоко тронуло меня. Они были моими «маленькими ангелами» в очень трудное время».

Принцесса Марта Луиза и Дурек Веррет / © Getty Images

Ранее Дурек Верретт уже рассказывал о своих проблемах со здоровьем. Более того, в 2012 году ему уже перенесли пересадку почки.

Принцесса Марта Луиза Норвежская и Дурек Веррет, напомним, отметят свою вторую годовщину свадьбы 31 августа.

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