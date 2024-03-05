Муж принцессы Анны пришел на службу с синяком под глазом: что произошло

Мужчина вызвал беспокойство среди королевских поклонников, так как они заметили у него синяк под глазом. Британские СМИ, в частности издание Daily Mail, сообщили, что 69-летний мужчина получил удар в результате несчастного случая в своем саду. Однако из-за травмы не стал пропускать специальную службу, посвященную 200-летию Королевского национального института спасательных шлюпок, так как является вице-президентом этой организации.

Сэр Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

К Тимоти Лоренсу на службе присоединился 88-летний герцог Кентский.

Официально сэр Тимоти Лоренс, женившийся на принцессе Анне в 1992 году, не является работающим членом королевской семьи, но он постоянно присутствует на королевских мероприятиях и выполняет ряд обязанностей, сопровождая свою супругу принцессу Анну.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

Напомним, также вчера папарацци сделали фото принцессы Уэльской Кэтрин впервые за полтора месяца с момента, как Кэтрин сделали операцию. Британские издания не стали публиковать фотографии, так как Кенсингтонский дворец просил о конфиденциальности для принцессы в период ее выздоровления. Фото опубликовало американское издание.

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